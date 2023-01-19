شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عثمان: الحوار الوطنى يعزز المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستعد لانطلاق جلساته خلال الأيام المقبلة، هو بداية تدشين وترسيخ دعائم وركائز الجمهورية الجديدة التى تستهدف بناء مصر الحديثة والنهوض بها فى شتى المجالات.

وأضاف عثمان، أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن ذلك يعزز أهمية المشاركة فى بناء مستقبل مصر وحل الأزمات والمشكلات ومواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية بذل جهودا كبير للتحضير والاستعداد لجلسات الحوار الوطنى، وفتح المجال لمشاركة كافة القوى والأحزاب السياسية وجميع فئات المجتمع من كافة المجالات، والمحاور واللجان التى شكلها تتناول كافة القضايا والملفات.

وأكد النائب أحمد عثمان، أن الحوار الوطنى يعد فرصة للمشاركة الفعالة لجميع الأطياف، وتعزيز التشاركية وطرح الرؤى نحو مستقبل أفضل فى بناء الجمهورية الجديدة ودعم المسارات المختلفة للإصلاح فى كافة القطاعات، لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية، كما أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى هذا التوقيت فرصة مهمة للمشاركة فى إيجاد حلول واقعية لمواجهة الأزمات والتحديات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.