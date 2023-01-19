انت الان تتابع خبر حسن نصر الله: لا تسوية في المنطقة في ظل الصراع مع اسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن نصر الله قوله: "يجب عدم بناء رؤية اقتصادية وفق حسابات سياسية خاطئة بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة".

وأضاف: "لا نقاش حول وجود ثروة هائلة في البحر الأبيض المتوسط ولا نقاش حول أنه ستكون لها الأولوية في العالم".



وأوضح نصر الله: "قطعا وحتما وجزما يوجد نفط في اليابسة وفق الدراسات وما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".

وتابع: "مغتربون لبنانيون يتعرضون للخطر والاعتداء الأميركي من خلال وضع رجال أعمال وتجار كبار على لوائح الإرهاب بتهم ظالمة".

وأكمل حسن نصر الله: "نحتاج إلى سلطة سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفاً وتصمد وتتحدى وتتخذ قرارات جريئة".

