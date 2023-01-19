إصابات ووفيات .. عمان تقرر إعادة جماهيرها بعد كارثة البصرة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إعادة جماهيره المتواجدة في مطار البصرة الى سلطنة عمان، بعد أحداث التدافع التي حدثت بين الجماهير في محيط ملعب «جذع النخلة» قبل إقامة نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان، ما أدى إلى تسجيل حالات إصابات ووفيات،

وذكر الاتحاد العماني في بيانا رسميا، أنه "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان، وحفاظاً على سلامة الجماهير العُمانية، ودعماً للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عُمان".

وأضاف أنه "ننوه للجماهير المتواجدة في محيط الاستاد بعدم القدوم للملعب، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".

ملعب جذع النخلة في البصرة

قُتل شخصان، فيما أصيب العشرات بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان.

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس": إن "شخصين فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة 7 مساءً (16:00 بتوقيت غرينتش).

ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى البصرة، وعقد اجتماعا مع قيادات المحافظة بعد حادث التدافع.

وتوجه السوداني بكلمة للعراقيين، قال فيها: أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة، لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليقي بتاريخه ومكانته بين الأمم.

وأضاف: "أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".

من جانبه، قال محافظ البصرة: "إذا استمر التدافع فقد يتم نقل المباراة النهائية لخليجي 25 خارج العراق".