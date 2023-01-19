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انت الان تتابع خبر بالصور.. أحلام وماجد المهندس يصلان البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444874-638097320777154517.jpg
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خليجي 25
2023-01-19 | 14:29
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وصل قبل قليل، الفنانة الإماراتي احلام، والفنان ماجد المهندس إلى مطار البصرة الدولي.
ومن المتوقع ان يُحيي حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في محافظة البصرة كل من الفنانين ماجد المهندس والإماراتية أحلام.
وفيما لم تؤكد أي جهة رسمية تلك الأنباء حتى مع اقتراب موعد الحفل، إلا أن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون ذلك، بل أشاروا إلى أن المهندس وأحلام لم يقبلا تقاضي أي أجور مالية مقابل إحياء الحفل.
وفيما لم تؤكد أي جهة رسمية تلك الأنباء حتى مع اقتراب موعد الحفل، إلا أن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون ذلك، بل أشاروا إلى أن المهندس وأحلام لم يقبلا تقاضي أي أجور مالية مقابل إحياء الحفل.