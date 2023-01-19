اخبار العالم

بالصور.. أحلام وماجد المهندس يصلان البصرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

انت الان تتابع خبر بالصور.. أحلام وماجد المهندس يصلان البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444874-638097320777154517.jpg
خليجي 25

2023-01-19 | 14:29

بالصور.. أحلام وماجد المهندس يصلان البصرة

4,127 مشاهدة

وصل قبل قليل، الفنانة الإماراتي احلام، والفنان ماجد المهندس إلى مطار البصرة الدولي.
ومن المتوقع ان يُحيي حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في محافظة البصرة كل من الفنانين ماجد المهندس والإماراتية أحلام.

وفيما لم تؤكد أي جهة رسمية تلك الأنباء حتى مع اقتراب موعد الحفل، إلا أن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون ذلك، بل أشاروا إلى أن المهندس وأحلام لم يقبلا تقاضي أي أجور مالية مقابل إحياء الحفل.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا