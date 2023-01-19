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بالإيقاف والغرامة المالية.. قطر تعاقب ثلاثة لاعبين من منتخبها الوطني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444873-638097308784357190.jpg

2023-01-19 | 14:12

بالإيقاف والغرامة المالية.. قطر تعاقب ثلاثة لاعبين من منتخبها الوطني

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف مدافعه الدولي عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى، وخصم نصف مستحقاته المالية إضافة الى بسام الراوي ومحمد وعد.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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