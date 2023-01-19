- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بالإيقاف والغرامة المالية.. قطر تعاقب ثلاثة لاعبين من منتخبها الوطني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444873-638097308784357190.jpg
2023-01-19 | 14:12
المصدر:
867 مشاهدة
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف مدافعه الدولي عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى، وخصم نصف مستحقاته المالية إضافة الى بسام الراوي ومحمد وعد.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا