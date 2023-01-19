بالإيقاف والغرامة المالية.. قطر تعاقب ثلاثة لاعبين من منتخبها الوطني

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف مدافعه الدولي عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى، وخصم نصف مستحقاته المالية إضافة الى بسام الراوي ومحمد وعد.