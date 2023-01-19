انت الان تتابع خبر صور من "جذع النخلة".. جمهور عُمان يؤازر بلاده في خليجي البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444872-638097307149628805.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-19 | 14:07
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أظهرت صور نشرها الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، حضور جمهور عُماني إلى ملعب جذع النخلة في البصرة لمؤازرة منتخب السلطنة في مباراة نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) أمام العراق.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الختام بين العراق وعُمان في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.
أدناه الصور: