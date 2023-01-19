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صور من "جذع النخلة".. جمهور عُمان يؤازر بلاده في خليجي البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444872-638097307149628805.jpg
خليجي 25

2023-01-19 | 14:07

صور من "جذع النخلة".. جمهور عُمان يؤازر بلاده في خليجي البصرة

4,850 مشاهدة

أظهرت صور نشرها الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، حضور جمهور عُماني إلى ملعب جذع النخلة في البصرة لمؤازرة منتخب السلطنة في مباراة نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) أمام العراق.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الختام بين العراق وعُمان في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

أدناه الصور:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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