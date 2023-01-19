عمان تقرر عودة جمهورها المتواجد في مطار البصرة

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان وحفاظا على سلامة الجماهير العمانية ودعما للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي الى سلطنة عمان".وأضاف: "كما ننوه للجمهور المتواجد في محيط الاستاد بعدم القدوم للملعب وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".