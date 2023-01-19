شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيجورست.. اليونايتد يرصد التعاقد مع قاهر برشلونة فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لن يكتفي بالتعاقد مع المهاجم الهولندي فيجورست، لاعب أياكس الهولندي، والذي تعاقد معه مسئولي الشياطين الحمر قادمًا من بشتيكاش التركي خلال المريكاتو الشتوي الحالي.

وأفادت التقارير أن مسئولي اليونايتد يجهزون للتعاقد مع مهاجم مفاجئ فى الصيف المقبل، حيث يرصد الفريق التعاقد مع نجم الإنتر لأوتارو مارتينيز، والذي تألق بشكل لافت للأنظار فى ديربي ميلان أمس.

وأكدت بعض المصادر الواردة من معقل اليونايتد، أن اللاعب يحظي على إعجاب المدرب الهولندي تين هاج، والذي نصح بضرورة التعاقد مع اللاعب وعدم الإكتفاء بضم فيجورست، لا سيما أنه أشار فى أكثر من مناسبة إلى رغبته فى ضم مهاجمين بعد رحيل رونالدو.



موقف الإنتر من رحيل لأوتارو

ومما لا شك فيه أن الإنتر لا يرغب فى رحيل احد أبرز لاعبيه بالآونة الأخيرة داخل الفريق، إلا أن الأزمة المالية الصعبو التى تمر بها الأفاعي مؤخرًا، قد تجعل الفريق يقبل على بيع اللاعب فى حال تلقي عرض ضخم من مسئولي الشياطين الحمر.



موقف لأوتارو من الإنضمام لليونايتد

ومن جانبه، قد لا يمانع اللاعب فكرة تواجده ضمن صفوف اليونايتد فى الفترة المقبلة، خاصة أن فرصة تواجده فى الدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة ستضيف له الكثير فى مسيرته، والتى لا يفضل إنهائها داخل الإنتر.