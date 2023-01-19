بوتين: لا شكوك لدي بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا

18 يناير , 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب).
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن «لا شكوك» لديه بشأن الانتصار في أوكرانيا رغم انتكاسات ميدانية في الهجوم الذي بدأ قبل نحو عام.
وقال بوتين لعمال في مصنع في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية إن النصر «مضمون، لا شكّ لدي في ذلك، مضيفاً أن «وحدة وتضامن الشعب الروسي، وشجاعة وبطولة مقاتلينا، وبالطبع عمل القطاع الصناعي العسكري» سيضمن النصر.
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