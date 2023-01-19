زلزال قوته 5.6 درجة يهز شمال غرب إيران

18 يناير , 2023 زلزال (تعبيريّة). ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً قوته 5.6 درجة هز شمال غرب إيران اليوم الأربعاء. ويقع مركز الزلزال بالقرب من بلدة خوي بإقليم أذربيجان الغرب الإيراني. ولم تبلغ وسائل الإعلام الإيرانية عن وقوع إصابات حتى الآن. وتعرضت إيران لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.

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