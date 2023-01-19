انت الان تتابع خبر السومرية توثق لحظات توافد الجماهير العراقية الى "جذع النخلة" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444816-638097039987650122.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-19 | 06:43
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الخليج 365 – رياضة
بدأت الجماهير العراقية، اليوم الخميس، بالتوافد على ملعب البصرة الدولي لحضور مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره العُماني في نهائي خليجي 25.
بدأت الجماهير العراقية، اليوم الخميس، بالتوافد على ملعب البصرة الدولي لحضور مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره العُماني في نهائي خليجي 25.
ووثقت عدسة السومرية مشاهد من بدء توافد الجماهير العراقية والمشجعين الى ملعب "جذع النخلة".
وتستمر الجهود الأمنية والخدمية لإنجاح الحفل الختامي لنهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع بين منتخبنا العراقي ونظيره العماني.
ويحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الخميس، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد المباراة النهائية.
وتستمر الجهود الأمنية والخدمية لإنجاح الحفل الختامي لنهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع بين منتخبنا العراقي ونظيره العماني.
ويحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الخميس، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد المباراة النهائية.