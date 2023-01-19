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السومرية توثق لحظات توافد الجماهير العراقية الى "جذع النخلة"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444816-638097039987650122.jpg
خليجي 25

2023-01-19 | 06:43

السومرية توثق لحظات توافد الجماهير العراقية الى "جذع النخلة"

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الخليج 365 –

بدأت الجماهير العراقية، اليوم الخميس، بالتوافد على ملعب البصرة الدولي لحضور مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره العُماني في نهائي خليجي 25.

ووثقت عدسة السومرية مشاهد من بدء توافد الجماهير العراقية والمشجعين الى ملعب "جذع النخلة".

وتستمر الجهود الأمنية والخدمية لإنجاح الحفل الختامي لنهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع بين منتخبنا العراقي ونظيره العماني.


ويحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الخميس، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد المباراة النهائية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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