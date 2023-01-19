انت الان تتابع خبر سجن 3 سنوات.. اصدار حكمين بحق متهمين بتهريب المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدانين ألقى القبض عليهم من قبل القوات المختصة بعدما ضبط صهريجان محملان بأكثر من (40) الف لتر لكل صهريج من منتوج النفط الأبيض خلافا لمستند التحميل والذي يشير إلى أن الحمولة هي زيت الغاز التالف بغية تهريبه والمتاجرة به".وأضاف أن "الحكمين بحق المدانين يأتي وفقا لأحكام المادتين 3 / أولا و4 / أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".