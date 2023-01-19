شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من دي خيا عقب هزيمة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره كريستال بالاس، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح كريستال بالاس من التعادل أمام نظيره مانشستر يونايتد، بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وتحدث دي خيا لشبكة سكاي سبورتس: فقدنا السيطرة على المباراة وبعد ذلك بدأوا في صنع الفرص وسجلوا من الركلة الحرة.

وتابع: إذا أردنا الفوز في هذه المباريات، علينا السيطرة عليهم حتى النهاية. فقد خسرنا نقطتين اليوم.

وشدد: لم يكن الشعور في النهاية جيدًا لأننا لم نفز، "لقد سجلوا الهدف واستحقوا في النهاية النقطة.

وأردف عن الظهور الأول لفيجورست: لقد قدم أداءً جيدًا حقًا، في الكرات الثابتة هو لاعب كبير، يساعدنا في كلا المجالين (الدفاع والهجوم) وأعتقد أنها كانت بداية رائعة.

وأتم: لا أفهم لماذا لا يلعب آرسنال لأننا يجب أن نلعب في نفس الأسبوع وهم لا يلعبون، الآن نفقد أحد أفضل لاعبينا، لا أفهم، الآن نفتقدهفي مباراة كبيرة وهي خسارة كبيرة لنا.