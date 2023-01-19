مستوطنون يقيمون حفلاً استفزازياً بمحيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية

أقام مستوطنون، اليوم الأربعاء، حفلاً صاخباً استفزازياً في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم لمنازل وأخطرت بهدم مدرسة بالضفة الغربية.



وقال مدير الحرم الإبراهيمي، غسان الرجبي، لـ"العربي الجديد"، إن "مجموعة من المستوطنين من مدرسة دينية ويقطنون البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل أقاموا حفلاً استفزازياً صاخباً في محيط الحرم والطرقات المؤدية إليه، وبالقرب من منازل الفلسطينيين في محيط الحرم، وذلك بحماية قوات الاحتلال".



من جانب آخر، أكد الرجبي استمرار الاحتلال بعمل حفريات استيطانية في ساحات الحرم الإبراهيمي، وكذلك استمرار العمل بالمصعد الكهربائي والمسار التهويدي قرب الحرم.



في شأن آخر، حاول مستوطن، الأربعاء، دهس أربعة أطفال في منطقة العين البيضاء بمسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بواسطة جرار زراعي "تركترون".



على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس مسافر يطا جنوب الخليل، نضال يونس لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم مدرسة في تجمع "خشم الكرم" قرب مسافر يطا، بحجة عدم الترخيص، وهي مدرسة مبنية من الطوب والصفيح، ويدرس بها نحو 50 طالبًا.



من جانب آخر، قال يونس: "إن المواطن الفلسطيني زياد أبو يونس أصيب ونجله طارق، اليوم الأربعاء، بجروح ورضوض، بعد اعتداء المستوطنين على منزلهم في مسافر يطا، ورشقوه وعائلته بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، ونقلا للمستشفى لتلقي العلاج".



وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلاً جزء منه مأهول ودمرت غرفة متنقلة واستولت على أخرى في قرية الرماضين جنوب الخليل، بحجة عدم الترخيص.



كما هدمت قوات الاحتلال، الأربعاء، منزلين مأهولين في بلدة الجفتلك بمحافظة أريحا شرق الضفة الغربية، يعودان للمواطنين سليمان كعابنة وأحمد أبو فلاح، بزعم وقوعهما بمنطقة مصنفة "ج"، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد"، رئيس مجلس قروي الجفتلك أحمد غوانمة.



في شأن آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل في منشآت سكنية، وحظائر ثروة حيوانية، في الرأس الأحمر جنوب طوباس شمال شرق الضفة الغربية، وفق تصريحات للناشط الحقوقي عارف دراغمة.



وردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بئر مياه قيد الإنشاء في المنطقة الغربية من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية شمال الضفة، دون سابق إنذار.



إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة واستعرضت خرائط للموقع، وفق تصريحات لرئيس بلدية سبسطية محمد عازم.

(العربي الجديد)