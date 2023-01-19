شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون يشبه معارك باخموت بالحرب العالمية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول كبير في البنتاجون إن واشنطن تعمل على منح الأوكرانيين القدرات العسكرية اللازمة لتغيير وجهة المعركة، لكنه نفى أن يتم تزويد كييف بدبابات أبرامز قريبا معتبرا أن هذه الدبابات تمتلك تكنولوجيا معقدة جدا وتحتاج وقتا طويلا للتدرب عليها.

المسؤول الأمريكي قال إن الكثير من المدرعات والدفاعات الجوية ستصل كييف بالتعاون والتنسيق مع الحلفاء والشركاء، واصفا المعركة في منطقة باخموت وسوليدار بالعنيفة التي تشبه الحرب العالمية الأولى.

وفي تصريحات لافتة من البيت الأبيض حول حرب أوكرانيا، قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي، إن المخابرات الأمريكية تقدر، تصاعد التوتر بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر.

وقال كيربي، إن يفغيني بريغوزين، مؤسس فاجنر، يريد اكتساب الأهمية السياسية من خلال الانتصارات في ساحة المعركة.

وكان مؤسس فاجنر ظهر الأربعاء، وهو يمنح عفوا لمدانين روس بعد أن شاركوا في الحرب في أوكرانيا، ورفض الإجابة على سؤال من مراسل صحيفة نيويورك تايمز حول مصدر سلطته لمنح عفو لمجرمين مدانين.

وقبل أيام، انتقد مؤسس فاجنر، وزارة الدفاع الروسية بعد إعلانها السيطرة على مدينة سوليدار، وقال إن قواته هي من سيطرت على المدينة، لتخرج بعد ذلك وزارة الدفاع وتؤكد أنها تثمن مشاركة فاجنر في المعارك.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الروسية أنها أطلقت النار على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هربًا من القتال في أوكرانيا.

وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا إن ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية طوعًا ومن دون إذن، تم تحديد موقعه وتصفيته، وفق ما جاء في بيان لها على تلجرام لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن مقتله.

كانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف عنصر احتياط أواخر سبتمبر لدعم القوات الروسية ميدانيًا في أوكرانيا، ما دفع عشرات الآلاف من الروس إلى مغادرة البلاد لتجنب التجنيد.