شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب كريستال بالاس عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام باتريك فييرا المدير الفني لفريق كريستال بالاس، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح كريستال بالاس من التعادل أمام نظيره مانشستر يونايتد، بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وتحدث فييرا لشبكة "سكاي سبورتس": أعتقد أننا استحقينا النقطة، لقد واجهنا فريقًا جيدًا حقًا، وجدنا صعوبة في مواجهتهم لكننا نجحنافي البقاء في المباراة.

وتابع: في آخر 15 دقيقة ضغطنا عليهم، سجل مايكل تلك الركلة الحرة، كانت صعبة وعملنا بجد وحصلنا على مكافأة، لقد رأيت التنظيموروح الفريق الجيدة، حافظنا على انضباطنا وهذا ساعدنا على البقاء في المباراة.

وأردف: لقد ركض ويلفريد زاها في النهاية، إذا كان لاعبًا مختلفًا عن وان بيساكا فلن يلحق به.

وأشار: كانت مباراة صعبة ضد فريق جيد، كنا بحاجة إلى الحظ للبقاء في المباراة، لكننا عملنا بجد لتحقيق هذا الحظ.

وختم: عملية بناء الفريق تستغرق وقتا، الناس ينتظرون منا الفوز بالمباريات بسبب موهبتنا، لكن الموهبة ليست كافية، يجب على الفريق أنيواصل النمو، كان من المهم ألا نخسر اليوم.