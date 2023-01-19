شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يوجه رسالة نارية لآرسنال عقب تعادل مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام نظيره كريستال بالاس، بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج لقناة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وسجلنا هدفًا جيدًا، لن أقول أفضل أداء ولكن كانجيدًا.

وتابع: سيطرنا على المباراة، كان علينا أن نستثمر أكثر في الشوط الثاني، بنتيجة 2-0 كان سينتهي الأمر.

وأضاف: خسرنا نقطتين، بالنظر لكونك فائزًا قبل النهاية بدقيقتين، لم يصعنوا أي فرص باستثناء واحدة كانت ركلة ركنية وكانت هذه ركلة حرةمن بعيد.

وأردف: لا تتوقع إسقاط النقاط، علينا استثمار المزيد للحصول على هذا الهدف الثاني ثم لا في هذه الحالة تكلفك لحظة الحظ نقطتين.

وواصل: إذا استقبلت هدفًا قبل دقيقة أو دقيقتين من الصعب الرد على الرغم من أنه كان لدينا فرصة مع كاسيميرو، علينا أن نتعلم الدرسونستثمر أكثر من أجل الهدف الثاني.

وأكمل: كنا متقدمين 1-0، في الشوط الثاني كان لدينا الكثير من المساحة لقتلهم والذهاب لتسجيل هدف ثانٍ، لم أر قط أننا ذهبنا حقًالتسجيل الهدف الثاني.

وعلق عن إيقاف كاسيميرو: أعتقد أنه أمر غريزي، فقد الكرة، من الواضح تماما أن الوضع كان خطيرًا، أراد أن يوقف لاعب الخصم، وكانذلك رد فعله.

وشدد: إنه لاعب مهم حقًا بالنسبة لنا وسبب وجودنا في هذا المركز، في المرة الأخيرة التي واجهنا فيها آرسنال تغلبنا عليهم دون كاسيميرو،علينا أن نفعل الشيء نفسه هذه المرة.

واختتم: لا يمكنك تغيير ما حدث، نحن نتطلع إلى الأمام، انظر إلى آرسنال وقم بوضع خطة مناسبة، يتعين على اللاعبين التأكد مناستعدادهم، إنه لأمر رائع أن تلعب مثل هذه المباريات.