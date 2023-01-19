شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: نجرى نقاشات موسعة وصولا إلى التوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أطراف الحوار الوطني تشمل كل القوي السياسية، متابعا: "الحوار الوطني هذه المرحلة أن من يتابع الكواليس أو من نشر عن الحوار الوطني علي لسان المكون المعارض داخل مجلس الأمناء، يجد أنه الحديث مفتوح وليس له ترتيبا سابقا".

وأضاف خلال حواره فى قناة "اكسترا نيوز": "كل الحوارات السابقة كانت محددة الأهداف قبل انعقاد الحوار.. هذه المرة الأفق مفتوح.. وكلام عليه شهود من أطراف الحوار الوطني فى مجلس الأمناء.. ولا توجد خطوط حمراء.. ويتم النقاش حول أي قضية بشكل موسع وصولا إلى التوافق".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "مجلس الأمناء والنقاشات هم صنعوا لأنفسهم شخصية الحوار الوطني.. طرح القضايا من داخل المشاركين فى الحوار الوطني.. مجلس الأمناء وضع الملامح وسار عليه.. والرقيب هو الضمير.. ونحن أمام عقول تناقش وفق تجارب كبيرة وخبرات عريقة.. من أجل التوافق.. ومن أول اجتماع وحتى الاجتماع الـ 18 حوالي 150 ساعة.. مجلس الأمناء مهمته الإعداد والتنظيم".