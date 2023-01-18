شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من ضم صفقة الموسم في الشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد اقترب من ضم صفقة، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب اليونايتد، من ضم صفقات للفريق خلال يناير الجاري، لتدعيم صفوف الفريق.

وانتقل مبابو لفريق فولهام، في الصيف مقابل 6 ملايين إسترليني، ولكنه فشل في إثبات نفسه داخل الفريق، حيث شارك في مباراة وحيدةمنذ بداية موسم الدوري الإنجليزي.

وانضم اللاعب لصفوف فولهام، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة ثلاث مواسم، ولكن النادي لديه استعداد لسماع عروض الرحيل.

وأشار "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم كيفين مبابو ظهير فولهام، في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة أن فولهام، مستعد لسماع العروض من أجل بيع مبابو،

ويرغب إريك تين هاج في ضم ظهير أيمن للفريق الإنجليزي، بجانب ديوجو دالوت الذي يُعاني من الإصابة في الوقت الحالي.

وفتح مانشستر يونايتد المفاوضات، وذلك من أجل ضم مبابو من فريق فولهام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.