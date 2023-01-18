انت الان تتابع خبر الحكيم يؤكد حاجة المنطقة للحوار "الصريح والمعمق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، حاجة المنطقة للحوار الصريح والمعمق للوصول إلى تفاهمات.

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر"، "حوارنا مع الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام مايكل كيتنغ والوفد المرافق له أكدنا حاجة المنطقة للحوار الصريح والمعمق للوصول إلى تفاهمات تفضي لاستقرارها وتمتع شعوبها بخيراتها، وجددنا دعوتنا لإدامة جلسات الحوار للوصول إلى الهدف المنشود".

وأضاف "كما بينا أهمية العراق في توازن المنطقة واستقرارها، وأكدنا قيمة التنوع العراقي الاجتماعي وإمكانية استثمار هذه الميزة في مد الجسور مع شعوب المنطقة".

وتابع الحكيم "ذكّرنا أيضا بالمبادرات العراقية للحوار الإقليمي والدولي وأنها كانت قراءة مبكرة لأوضاع المنطقة ومآلاتها، ودعونا إلى التحرك بروح الفريق لتحقيق الغاية المنشودة".