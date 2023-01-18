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خليجي 25.. استعدادات ميدانية لإنجاح النهائي

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خليجي 25

2023-01-18 | 21:15

خليجي 25.. استعدادات ميدانية لإنجاح النهائي

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اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري وقادة أمنيون على استعدادات نهائي خليجي 25 في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، مع محافظ البصرة اسعد العيداني وقائد عمليات البصرة وقادة وضباط، يطلعون ميدانياً على اخر الاستعدادات الجارية لإنجاح نهائي كأس بطولة خليجي 25، في ملعب جذع النخلة".

 

وأضاف البيان أنه "تم الاطلاع على عدد من المناطق المحيطة بالملعب، ولقاء عدد من الشخصيات والجهات ذات العلاقة".

 

ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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