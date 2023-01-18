انت الان تتابع خبر خليجي 25.. استعدادات ميدانية لإنجاح النهائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444807-638096697589313830.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-18 | 21:15
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اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري وقادة أمنيون على استعدادات نهائي خليجي 25 في محافظة البصرة.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، مع محافظ البصرة اسعد العيداني وقائد عمليات البصرة وقادة وضباط، يطلعون ميدانياً على اخر الاستعدادات الجارية لإنجاح نهائي كأس بطولة خليجي 25، في ملعب جذع النخلة".
وأضاف البيان أنه "تم الاطلاع على عدد من المناطق المحيطة بالملعب، ولقاء عدد من الشخصيات والجهات ذات العلاقة".
ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.