الألمان والفرنسيون: الديمقراطية الأوروبية في خطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف استطلاع للرأي في ألمانيا وفرنسا أن من شملهم الاستطلاع يرون أن الديمقراطية في كلا البلدين، وفي أوروبا عامة، مهددة، بسبب عدم المساواة الاجتماعية، والعنف المجتمعي المتزايد، وعدم التزام السياسيين والشركات بمصالح السكان.

ونشر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مؤسسة هاينريش بول، في باريس أمس الأول.

ووفقا للاستطلاع، يعتقد من شملهم الاستطلاع أن الديمقراطية تتضرر أيضا بسبب انخفاض إقبال الناخبين، والمعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن 48% فقط من المستطلعة آراؤهم في فرنسا، و62% في ألمانيا أعطوا الديمقراطية في بلادهم درجة جيدة، فإن غالبية كبيرة في كلا البلدين لا ترى أن الديمقراطية معرضة للخطر بشكل أساس.

وكلفت مؤسسة هاينريش بول بإجراء المسح بمناسبة الذكرى الـ60 لمعاهدة الإليزيه بشأن التعاون الأساسي بين البلدين في 22 يناير.

وعد المشاركون من كلا البلدين أزمة الطاقة والدفاع أهم موضوعات التعاون الفرنسي الألماني. وجاءت حماية الاقتصاد والتجارة في المرتبة الثالثة للفرنسيين، وتعزيز الاتحاد الأوروبي على المستوى الدولي ثالثا للألمان.

ولقي دعم أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على الدولة المجاورة لها تأييدا، بنسبة 60% ممن شملهم الاستطلاع في فرنسا و62% في ألمانيا.