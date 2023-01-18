شكرا لقرائتكم خبر الألمان والفرنسيون: الديمقراطية الأوروبية في خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مؤسسة هاينريش بول، في باريس أمس الأول.ووفقا للاستطلاع، يعتقد من شملهم الاستطلاع أن الديمقراطية تتضرر أيضا بسبب انخفاض إقبال الناخبين، والمعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم أن 48% فقط من المستطلعة آراؤهم في فرنسا، و62% في ألمانيا أعطوا الديمقراطية في بلادهم درجة جيدة، فإن غالبية كبيرة في كلا البلدين لا ترى أن الديمقراطية معرضة للخطر بشكل أساس.
وكلفت مؤسسة هاينريش بول بإجراء المسح بمناسبة الذكرى الـ60 لمعاهدة الإليزيه بشأن التعاون الأساسي بين البلدين في 22 يناير.
وعد المشاركون من كلا البلدين أزمة الطاقة والدفاع أهم موضوعات التعاون الفرنسي الألماني. وجاءت حماية الاقتصاد والتجارة في المرتبة الثالثة للفرنسيين، وتعزيز الاتحاد الأوروبي على المستوى الدولي ثالثا للألمان.
ولقي دعم أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على الدولة المجاورة لها تأييدا، بنسبة 60% ممن شملهم الاستطلاع في فرنسا و62% في ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الألمان والفرنسيون: الديمقراطية الأوروبية في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.