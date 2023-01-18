شكرا لقرائتكم خبر اعتقالات روسية بسبب التضامن مع ضحايا هجوم دنيبرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نشطاء في مجال الحقوق المدنية إنه تم القبض على عدة أشخاص في موسكو، أثناء محاولتهم وضع زهور تأبينا لما لا يقل عن 45 شخصا قتلوا في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية، واعتقل ما مجموعه 4 أشخاص في وسط العاصمة الروسية، حسبما ذكرت منظمة الحقوق المدنية «أو في دي - إنفو».

وأقيم نصب تذكاري صغير، مساء الاثنين الماضي، عند سفح نصب تذكاري للشاعرة الأوكرانية ليسيا أوكراينكا في حديقة. ووضع النشطاء زهورا وصورة بالأبيض والأسود للمبنى المدمر في دنيبرو.

وجلب مزيد من الأشخاص الزهور، بعضها باللونين الأزرق والأصفر، اللذين يرمزان للعلم الأوكراني.