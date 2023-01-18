اعتقالات روسية بسبب التضامن مع ضحايا هجوم دنيبرو

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وأقيم نصب تذكاري صغير، مساء الاثنين الماضي، عند سفح نصب تذكاري للشاعرة الأوكرانية ليسيا أوكراينكا في حديقة. ووضع النشطاء زهورا وصورة بالأبيض والأسود للمبنى المدمر في دنيبرو.وجلب مزيد من الأشخاص الزهور، بعضها باللونين الأزرق والأصفر، اللذين يرمزان للعلم الأوكراني.
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