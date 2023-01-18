تفجيرات القاعدة تعود لليمن بمباركة حوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد تنظم القاعدة الإرهابي للظهور في اليمن في ظل التحالفات السرية التي مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وقتل أمس قيادي عسكري بارز في القوات الجنوبية، خلال اعتداء إرهابي لتنظيم القاعدة في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري «إن تنظيم القاعدة الإرهابي شن هجوما بعبوة ناسفة فجرت عن بعد بدورية عسكرية للقوات الجنوبية في وادي عومران شرق مديرية مودية شرق المحافظة المطلة على بحر العرب».

وأدى الاعتداء إلى مقتل القيادي البارز في القوات الجنوبية عبدالرحيم المعكر مع عدد من مرافقيه، فيما أصيب آخرون بذات التفجير الغادر لدى مشاركتهم في عملية سهام الشرق الثانية.

وعادت تفجيرات القاعدة لليمن بمباركة من الحوثي، ويعد الحادث هو الثالث الذي ينفذه التنظيم الإرهابي خلال أقل من أسبوعين، ففي 6 يناير الجاري، قتل 4 جنود، وأصيب 6 آخرون في تفجيرين إرهابيين لتنظيم القاعدة، عبر عبوتين ناسفتين في مدخل بلدة «وادي عومران» شرق مديرية مودية شرق المحافظة الساحلية، ليصل الإجمالي في الحوادث الثلاث إلى ما يزيد عن 20 قتيلا ومصابا.

وشهدت أبين منذ منتصف ديسمبر الماضي نحو 11 هجوما إرهابيا بالعبوات الناسفة، وقع مجملها في بلدات وادي عومران، والمحفد ومودية شرقي أبين وخلفت عشرات القتلى والجرحى بصفوف القوات الجنوبية.

ومؤخرا، دفعت قوات الحزام الأمني في اليمن بقوة ضاربة لمحاربة الإرهاب في أبين، في أعقاب تصاعد تفجيرات تنظيم القاعدة الإرهابي في المحافظة المصنفة بأخطر معاقله في البلاد.

على صعيد آخر، شهدت محافظة تعز معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي هانس جروندبرج للبلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، «إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز»، وأضاف «المعارك تركزت في جبهات عصيفرة ووادي الزنوج شمالا، وجبهة الدفاع الجوي شمال غربي المدينة، وفي جبهة الأحطوب بالريف الغربي».

وتابع «قواتنا أخمدت مصادر نيران معادية استهدفت مواقع عسكرية في محيط جبل هان والصياحي والمقبابة وحذران في الجبهة الغربية للمدينة».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد وصل إلى العاصمة صنعاء، لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول سبل تجديد الهدنة وتحقيق السلام، ومطلع أكتوبر الماضي انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والميليشيات الحوثية والتي استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.

وبسبب تعثر تمديد الهدنة، عاد التصعيد العسكري مجددا بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو 8 سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

مشاهدات يمنية:

