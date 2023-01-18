850 سلة غذائية سعودية للبقاع اللبنانية

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جاءت المبادرة ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في لبنان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 850 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 4.250 فردا من اللاجئين السوريين.جاءت المبادرة ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في لبنان.

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