90 دولة تدين العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

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وجاءت الإجراءات العقابية نتيجة لقرار للأمم المتحدة يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وجاء في خطاب نشر «في هذا الصدد، نعرب عن قلقنا العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني في أعقاب مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية».
وبالإضافة إلى ألمانيا، كانت فرنسا وإيطاليا والبرازيل من بين الدول الموقعة على البيان الذي يدعو إلى «إلغاء فوري» للإجراءات الإسرائيلية.
وكانت الجمعية العامة قد صوتت في نهاية ديسمبر الماضي لصالح قيام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمراجعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967.
وردا عل ذلك، فرضت إسرائيل عددا من الإجراءات العقابية، على سبيل المثال، قررت توجيه نحو 40 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى الأسر الإسرائيلية التي فقدت أقاربها في هجمات شنها فلسطينيون، بالإضافة إلى ذلك، جرى التخطيط لفرض إجراءات ضد المنظمات التي تروج للأنشطة الإرهابية «تحت ستار العمل الإنساني».
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالفعل من انهيار السلطة الفلسطينية، فيما وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الإعلان بأنه «بلا معنى». وأضاف «إن كل دولة وقعت على الإعلان صبت الزيت على نار التحريض والإرهاب الفلسطينية فقط ولم تدع أي فرصة للمصالحة»، بحسب القناة .12
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