ليبيا تفزع لمساعدة تونس لمواجهة نقص الغذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزعت ليبيا لمساعدة جارتها تونس على مواجهة نقص السلع في الأسواق، وأعلنت مصادر بالسفارة الليبية في تونس، عن توجيه 170 شاحنة محملة بمساعدات غذائية إلى تونس التي تواجه نقصا كبيرا في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال مصدر من الجمارك التونسية بمعبر رأس جدير الحدودي، «إن دفعات من الشاحنات بدأت بالتوافد على المعبر منذ مساء أمس الاثنين محملة بمواد من الزيت والدقيق والسكر والأرز وسط حراسة أمنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بالسفارة نعيم العشيبي «تأتي هذه المؤن كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى الشقيقة تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي».