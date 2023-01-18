ليبيا تفزع لمساعدة تونس لمواجهة نقص الغذاء

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وقال مصدر من الجمارك التونسية بمعبر رأس جدير الحدودي، «إن دفعات من الشاحنات بدأت بالتوافد على المعبر منذ مساء أمس الاثنين محملة بمواد من الزيت والدقيق والسكر والأرز وسط حراسة أمنية.وأوضح المكلف بالإعلام بالسفارة نعيم العشيبي «تأتي هذه المؤن كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى الشقيقة تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي».
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