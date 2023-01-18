شكرا لقرائتكم خبر أمير الكويت يعفو عن 37 معارضا بالداخل والخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس الوزراء الكويتي صدور عفو أميري من أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح عن أبرز المعارضين الكويتيين في الداخل والخارج، وشمل العفو 37 مواطنا، منهم نواب سابقون في مجلس الأمة وبعض أبناء الأسرة الحاكمة.

وأضاف البيان أن العفو يشمل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، وقال «لقد حملت الكويت خلال تاريخها الطويل الممتد راية الحق والنور والعفو والتسامح والخير وعطرها يفوح جمالا وطيبها يعبق عبر القرون من خلال حكامها البررة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

وأضاف «وإيمانا من القيادة السياسية بأن عهود البناء والعطاء والإعلاء لا تتم إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها، وأن مكانة الشعب محفوظة ومذكورة ومذخورة، من أجل ذلك كشفت الإرادة الأميرية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستورا وقانونا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم».

وأكد البيان «كما شملت الرغبة الأميرية السامية شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة ولا يشعرون بصدق وحقيقة المأوى حتى ضاقت عليهم الأرض».