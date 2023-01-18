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تسريب وراء محاكمة نادية عكاشة غيابيا بتونس

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، نادية عكاشة، بسبب تسريبات صوتية نسبت إليها.

وكانت عكاشة التي وصفها بعض المراقبين بـ(خائنة الأمانة) أعلنت استقالتها من منصبها في يناير عام 2022 قبل أن تغادر البلاد إلى العاصمة الفرنسية باريس، ولا يعرف على وجه التحديد مكان إقامتها.

وإثر ذلك ظهرت تسجيلات صوتية نسبت إليها، على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاذعة وتهكما على الرئيس سعيد، كما تضمنت حديثا مسيئا لأفراد من عائلة الرئيس ما دفع شقيقة زوجته المحامية عاتكة شبيل إلى تحريك دعوى قضائية ضد عكاشة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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