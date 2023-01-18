شكرا لقرائتكم خبر تسريب وراء محاكمة نادية عكاشة غيابيا بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، نادية عكاشة، بسبب تسريبات صوتية نسبت إليها.

وكانت عكاشة التي وصفها بعض المراقبين بـ(خائنة الأمانة) أعلنت استقالتها من منصبها في يناير عام 2022 قبل أن تغادر البلاد إلى العاصمة الفرنسية باريس، ولا يعرف على وجه التحديد مكان إقامتها.

وإثر ذلك ظهرت تسجيلات صوتية نسبت إليها، على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاذعة وتهكما على الرئيس سعيد، كما تضمنت حديثا مسيئا لأفراد من عائلة الرئيس ما دفع شقيقة زوجته المحامية عاتكة شبيل إلى تحريك دعوى قضائية ضد عكاشة.