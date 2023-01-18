تسريب وراء محاكمة نادية عكاشة غيابيا بتونس

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وكانت عكاشة التي وصفها بعض المراقبين بـ(خائنة الأمانة) أعلنت استقالتها من منصبها في يناير عام 2022 قبل أن تغادر البلاد إلى العاصمة الفرنسية باريس، ولا يعرف على وجه التحديد مكان إقامتها.وإثر ذلك ظهرت تسجيلات صوتية نسبت إليها، على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاذعة وتهكما على الرئيس سعيد، كما تضمنت حديثا مسيئا لأفراد من عائلة الرئيس ما دفع شقيقة زوجته المحامية عاتكة شبيل إلى تحريك دعوى قضائية ضد عكاشة.
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