دعوة أممية لحماية اللاجئين الروهينجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دول المنطقة والمجتمع الدولي لدعم الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في ميانمار.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو: إن الدعوات التي وجهتها المفوضية إلى السلطات البحرية في المنطقة لإنقاذ وإنزال الأشخاص المنكوبين، قد ذهبت أدراج الرياح، مع بقاء كثير من القوارب عالقة في البحر لأسابيع.

وأضافت: ندعو الدول إلى مضاعفة جهودها لمنع تهريب البشر والاتجار بهم، إن المنطقة والمجتمع الدولي بحاجة إلى دعم الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في ميانمار.