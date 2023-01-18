شكرا لقرائتكم خبر دعوة أممية لحماية اللاجئين الروهينجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو: إن الدعوات التي وجهتها المفوضية إلى السلطات البحرية في المنطقة لإنقاذ وإنزال الأشخاص المنكوبين، قد ذهبت أدراج الرياح، مع بقاء كثير من القوارب عالقة في البحر لأسابيع.وأضافت: ندعو الدول إلى مضاعفة جهودها لمنع تهريب البشر والاتجار بهم، إن المنطقة والمجتمع الدولي بحاجة إلى دعم الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في ميانمار.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة أممية لحماية اللاجئين الروهينجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.