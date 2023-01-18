«يتم التلاعب بكم» .. زوجة زيلنسكي في مرمى النيران

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب قراء Daily Mail عن دهشتهم لتعليق أولينا زيلينسكايا زوجة الرئيس الأوكراني، على حادث تحطم مروحية قرب كييف اليوم أسفر عن مقتل 14 شخصا، بينهم وزير الداخلية دينيس مناستيرسكي.

ونشرت صحيفة نوفوستي تعليقات القراء وجاء أحدهم يقول : "لقي آلاف الأشخاص حتفهم في دونباس منذ عام 2014 بسبب إجراءات قوات أمن كييف. هل ذُرفت دمعة واحدة على الأقل في ذلك الوقت؟".

واعتبرت إيما بلاك 77 أن هذه "دموع التماسيح".

وأضاف آخر: "لديها رد فعل مثل الرجال الآليين".

ورد المستخدم Western Wars بسخرية: "فليعطيها أحد ما ورقة من فئة الـ100 دولار لتجفيف دموعها".

وسأل مستخدم آخر "أود أن أعرف إذا ما كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد تعرض لانتقادات من قبل الأشخاص الذين كانوا في المروحية".

واختتمت Alexia1980 قائلة: "ممثلة أخرى. أيها الناس، عليكم الاستيقاظ. يتم التلاعب بكم".

وكانت مروحية تابعة للجيش الأوكراني قد تحطمت في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف بجانب روضة أطفال صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 18 من بينهم 3 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 26 شخصا من بينهم 12 طفلا.

يوم آخر حزين للغاية وخسائر جديدة

ودخلت أولينا زيلينسكا في نوبة حزن بشكل واضح عندما تم إخبارها بالمأساة أثناء حضورها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وعلقت زيلينسكا على هذا النبأ وهي تمسح دموعها "يوم آخر حزين للغاية وخسائر جديدة".

فيما وقف منتدى دافوس 15 ثانية صمت، بعد افتتاح الجلسة حدادًا على المسؤولين الأوكرانيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قالت في وقت سابق إن خدمات الطوارئ الأوكرانية عدلت خفض عدد القتلى في تحطم المروحية إلى 14، من بينهم طفل واحد.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني "مأساة مروعة".

وقال زيلينسكي في بيان: "اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف".