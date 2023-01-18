شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا بالقاهرة: وفد من مجلس الشيوخ الإيطالي يزور مصر نهاية الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل المستشار محمود عتمان ـ أمين عام مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، السفير ميكيلي كوارونى ـ سفير إيطاليا بجمهورية مصر العربية.

ورحب "عتمان" بالسفير الإيطالى، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، كما نقل" عتمان" تحيات رئيس مجلس الشيوخ المصرى إلى السفير الإيطالى .

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالى عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بحفاوة الاستقبال، وأشار إلى رغبة وزير الخارجية الإيطالى في زيارة مصر والتعرف على رئيس مجلس الشيوخ المصرى، وكذلك زيارة وفد برلماني من مجلس الشيوخ الإيطالي إلى مصر نهاية هذا الشهر.

وأكد أن هذه الزيارة خطوة من خطوات إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، حيث تعتبر مصر الشريك الرئيسي فى الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط .

وفى نهاية اللقاء أكد المستشار "عتمان" ترحيبه بالزيارة وبزيارة الوفد البرلماني ، وتمنياته بعودة العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين .