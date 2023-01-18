رئيس "الحرية المصرى": زيادة سعر توريد القمح يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى

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القاهرة - سامية سيد - قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بزيادة سعر توريد القمح من المزارعين إلى 1250 جنيها يساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة بالقمح، وزيادة معدلات التوريد للصوامع الحكومية، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من المحصول الاستراتيجى، وخصوصا أن مصر تأتى في مقدمة الدول المستوردة للقمح.

وأضاف في بيان له أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تحقيق سعر عادل لتوريد القمح المحلى، وحصول المزارعين على حقوقهم، ويحفزهم على زيادة كميات التوريد، وخصوصا أن مصر تستورد نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، لسد احتياجات المواطنين من رغيف الخبز.

وأوضح أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة سعر توريد القمح ومن قبلها سعر توريد قصب السكر، يساهم فى الحفاظ على الأمن الغذائى للمواطنين، وخصوصا أن القمح والسكر من السلع الاستراتيجية، التى شهدت ارتفاعات قياسية في الأسعار بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على مصلحة المزارعين من خلال تقديم حوافز إيجابية تشجعهم على زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمحصول القمح، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وعدم الضغط على الدولار وباقى العملات الأجنبية، وهذا يأتى في إطار خطة الدولة في استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية وزراعتها بمحصول القمح.