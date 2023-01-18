شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بقرار زيادة سعر توريد القمح للمزارعين إلى 1250 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر -رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية- بقرار الحكومة اليوم بزيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1250 جنيها بدلا من ألف جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمنح حافز للمزارعين، وأن يقترب السعر المحلى من السعر العالمى وتشجيع الفلاحين على زراعة القمح، وذكر النائب تيسير مطر أن هذا القرار سوف تكون له آثار إيجابية على إقبال المزارعين على زراعة القمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد إردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.

ويأتى هذا القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح.