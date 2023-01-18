الناتو يتعهد بالاستعداد لدعم أوكرانيا وهزيمة روسيا

ذكر نائب الأمين العام للتحالف لكبار القادة العسكريين من جميع أنحاء أوروبا أن روسيا تستعد لحرب ممتدة، لذا يجب على الناتو الاستعداد «على المدى الطويل» ودعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك.

وفي حديثه في افتتاح اجتماع القادة العسكريين هنا، قال ميرسيا جيوانا إن دول الناتو يجب أن تستثمر أكثر في الدفاع وتكثيف التصنيع العسكري وتسخير التقنيات الجديدة للاستعداد للحروب المستقبلية.

من جهة أخرى نقلت الولايات المتحدة ذخيرة أمريكية مخزنة في إسرائيل لاستخدامها في أوكرانيا وتخطط لإرسال المزيد قريبًا.

أسلحة وتدريب

ومع اقتراب الحرب الروسية على أوكرانيا من عام واحد، من المتوقع أن يناقش قادة الناتو كيف يمكن للحلفاء توسيع تسليم الأسلحة والتدريب والدعم لأوكرانيا في الأشهر المقبلة، وكيف يمكنهم تعزيز دفاعاتهم الخاصة.

وقال جيوانا «ليس لدينا ما يشير إلى أن أهداف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قد تغيرت»، مضيفا أن روسيا حشدت أكثر من 200 ألف جندي إضافي. «لذلك يجب أن نكون مستعدين لمسافات طويلة. سيكون عام 2023 عامًا صعبًا ونحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك».

والتقى الجنرال في الجيش الأمريكي، مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بهدوء يوم الثلاثاء مع كبير ضباط الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، في مكان لم يكشف عنه في جنوب شرق بولندا، بالقرب من الحدود الأوكرانية. ومن المتوقع أن ينقل مخاوف زالوجني إلى القادة العسكريين الآخرين في الاجتماع. الاحتياجات العسكرية

وقال الكولونيل بالجيش ديف باتلر، المتحدث باسم ميلي، إن الرئيس يعتزم أن يصف لقادة الناتو «الظروف التكتيكية والعملياتية في ساحة المعركة وما هي الاحتياجات العسكرية لذلك».

وقال الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، أمام اجتماع القادة إن الحلف يجب أن يستمر في التحول لمواجهة المعارك المستقبلية.

وقال باور، الذي يعمل مع البحرية الملكية الهولندية: «لقد أظهرت لنا الحرب أيضًا أنه يجب أن تكون قادرًا على خوض معارك الغد، وكذلك معارك الأمس، اليوم». «الحرب الحديثة تدور حول الأجزاء والروبوتات بقدر ما تتعلق بالطين والدم».

وأشار إلى أنه قبل نحو عام عقد مجلس الناتو الروسي اجتماعه الأخير.

وأضاف: «في ذلك الوقت، كنا لا نزال قادرين على الجلوس حول نفس الطاولة»، مضيفًا أنه الآن، بعد الغزو الروسي الوحشي والحرب في أوكرانيا، «أصبح العالم مكانًا مختلفًا».

وقال إن الناتو أثبت أنه قادر على زيادة وجوده العسكري وتحويله بسرعة عندما وحيثما دعت الحاجة. وردد الالتزام بأن التحالف مستعد لدعم أوكرانيا طالما كانت هناك حاجة لذلك. وقال إن بوتين «قلل من حجم وشجاعة الشعب والقوات المسلحة والقيادة الأوكرانية، وقلل من شأن وحدتنا وتضامننا مع أوكرانيا». وقال إن دعم التحالف هذا أحدث فرقًا في ساحة المعركة وسيستمر.

ذخيرة مخزنة

فيما بين مسؤول أمريكي أنهم نقلوا «بعضًا» من 300 ألف قذيفة من عيار 155 ملم وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على نقلها، وأن هناك خططًا لنقل الكمية المتبقية في الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت إن الأمريكيين أخطروا الإسرائيليين منذ بعض الوقت بأنهم ينقلون الذخيرة.

وذكرت نيويورك تايمز أولًا أن الجيش الأمريكي يستغل مخزونه من الذخيرة المخزنة في إسرائيل لاستخدامه في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا في البداية عن «مخاوفهم من الظهور بمظهر التواطؤ في تسليح أوكرانيا».

تحطم الطائرة

وأودى تحطم طائرة هليكوبتر بحياة وزير الداخلية الأوكراني، وبحياة أكثر من عشرة أشخاص آخرين، من بينهم أطفال.

وتعد وفاته مع اثنين آخرين من وزارته هي الكارثة الثانية في أربعة أيام لأوكرانيا، بعد هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني قتل عشرات المدنيين.

ويعد وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي، الذي أشرف على الشرطة وخدمات الطوارئ في أوكرانيا، هو أكبر مسؤول يلقى حتفه منذ الغزو الروسي قبل ما يقرب من 11 شهرًا.

ولم ترد أنباء على الفور عما إذا كان حادثا أم مرتبطا بالحرب، لكن السلطات الأوكرانية فتحت تحقيقا على الفور. ولم ترد أنباء عن وقوع قتال مؤخرا في منطقة كييف.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم الطائرة بأنها «مأساة مروعة» في «صباح أسود». وكتب على Telegram: «الألم لا يوصف».

فيما وصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، موناستيرسكي البالغ من العمر 42 عامًا، أنه «ضوء رائد في دعم الشعب الأوكراني خلال الغزو غير الشرعي لبوتين». وقالت إنها «أذهلت بتصميمه وتفاؤله ووطنيته».

وكان نائب موناستيرسكي، يفين ينين، ووزير الدولة بوزارة الشؤون الداخلية، يوري لوبكوفيتش، من بين القتلى، بحسب رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية. ويسافر كبار المسؤولين بشكل روتيني بطائرة هليكوبتر أثناء النزاع، والتي غالبًا ما تكون منخفضة وبسرعة عالية.

وقال قائد الشرطة إيهور كليمينكو، إن تسعة من القتلى كانوا على متن المروحية عندما تحطمت في بروفاري، الضاحية الشرقية للعاصمة الأوكرانية.

ويبدو أن القتلى الآخرين كانوا على الأرض وفي مكان الحادث، الذي كان بالقرب من روضة أطفال، كانت أربع جثث على الأقل مغطاة بأغطية عاكسة.

وفي تطورات أخرى:

دافع الرئيس فلاديمير بوتين عن غزوه مرة أخرى وقدم تباينًا في الحجج التي استخدمها سابقًا.

وأبلغ الرئيس الروسي حشدًا من المحاربين القدامى أن تصرفات موسكو تهدف إلى وقف «الحرب» التي اندلعت منذ سنوات في شرق أوكرانيا، حيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا القوات الأوكرانية.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون حجج ومبررات روسيا، قائلين إن كييف لا تشكل تهديدًا لموسكو، وإن الغزو لم يكن مبررًا.

كرر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أهداف الغزو «تحددها المصالح المشروعة الأساسية لروسيا».

قال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو إن القتال مستمر في شرق أوكرانيا حول مدينة باخموت وبلدة سوليدار القريبة لتعدين الملح. بيَّن المكتب الرئاسي الأوكراني أن 14 مدينة وقرية تعرضت للقصف في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيًا خلال يوم. يأتي تحطم طائرة هليكوبتر في فترة مظلمة بشكل خاص في الحرب على أوكرانيا. قال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني كيريلو تيموشينكو: «لم يكن لدينا وقت للتعافي من مأساة، هناك مأساة أخرى».