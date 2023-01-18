من البصرة عبر السومرية.. الداخلية توجه نداءً للجماهير العراقية

وجهت وزارة الداخلية عبر مدير العلاقات اللواء سعد معن نداءً للجماهير العراقية يتعلق بمباراة الغد.

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ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.