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من البصرة عبر السومرية.. الداخلية توجه نداءً للجماهير العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وجهت وزارة الداخلية عبر مدير العلاقات اللواء سعد معن نداءً للجماهير العراقية يتعلق بمباراة الغد. https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444789-638096636653422793.png
خليجي 25

2023-01-18 | 20:11

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وجهت وزارة الداخلية عبر مدير العلاقات اللواء سعد معن نداءً للجماهير العراقية يتعلق بمباراة الغد.

للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..

 

ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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