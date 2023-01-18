انت الان تتابع خبر من البصرة عبر السومرية.. الداخلية توجه نداءً للجماهير العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت وزارة الداخلية عبر مدير العلاقات اللواء سعد معن نداءً للجماهير العراقية يتعلق بمباراة الغد. https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444789-638096636653422793.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-18 | 20:11
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وجهت وزارة الداخلية عبر مدير العلاقات اللواء سعد معن نداءً للجماهير العراقية يتعلق بمباراة الغد.
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ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.