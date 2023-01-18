شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: 3 جلسات أسبوعيا لمناقشة كل ما يتعلق بالأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى، أنه يجب أن نتفادى المشاكل التى توجد بقانون الأحوال الشخصية السابق، لأن القضايا تظل فى المحاكم لمدة سنوات، حيث لا تستطيع السيدة أخذ حقها، كما نريد أن نتفادى الزمن فى هذا القانون.

وأضافت ريهام الشبراوى، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، نريد أن نصل للأسرة لبر الأمان "الطفل والرجل والمرأة"، موضحة أن الطفل أهم فرد فى الأسرة.

ولفتت ريهام الشبراوى إلى أن القانون الجديد يعطى للأب الحضانة من بعد الأم، مضيفة: "سنعمل على الاهتمام بملف زواج القاصرات والعنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل، والعنف الإلكترونى".

وأشارت ريهام الشبراوى إلى أنه سيكون هناك أعضاء دائمين داخل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى من الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات التى تخص الأسرة، وسيكون هناك 3 جلسات كل أسبوع لمناقشة كل ما يتعلق بالأسرة، لافتة إلى أن القانون الجديد يدعو إلى توثيق الطلاق، وإقامة صندوق دعم الأسرة.