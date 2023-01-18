شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحركة الوطنية: زيادة سعر توريد القمح قرار رشيد يخدم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرار مجلس الوزاراء بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى 1250 جنيها بالقرار الرشيد الذي يعكس حجم الاهتمام الحكومي باحوال الفلاح المصرى ومراعاة ظروفه الحياتية ودعم جهوده التي تصب فبي النهاية في صالح اقتصاد الدولة مشددا علي ان القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف اتخاذ عدة قرارات تحفيزية وبالأخص فى سعر توريد القمح.

واضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية ان القمح يعد من السلع الاستراتيجية التي تهتم بها الدولة كونه مرتبط بسلة غذاء المواطن ارتباط وثيق ومباشر وبالتالى أى قرارات داعمة لهذه السلعة هي قرارات داعمة للقطاع الغذائي بصفة عامة ودعم للفلاح المصري الأمر الذي يستهدف ايضا دعم التحركات الحكةومية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الرئيسية موضحا ان دعم قطاع الزراعة وتطوير المنظومة الزراعية في مصر أحد الخطوات المهمة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع الزراعة في مصر.

واضاف اللواء رؤوف السيد علي ان التوجهات الرئاسية خلال المرحلة الاخيرة تعلي من شان المواطن وتقدم تيسيرات تخفف عنه اعباء الحياة وتداعيات الازمات العالمية وبالاخص في قطاع الصناعة والزراعة و تنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية الامر الذي يدعم بشكل مباشر الاقتصاد الوطنى.