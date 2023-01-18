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بالصور.. استعدادات أمام "جذع النخلة" قبل النهائي الخليجي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444791-638096616490656404.jpg
خليجي 25

2023-01-18 | 19:01

بالصور.. استعدادات أمام "جذع النخلة" قبل النهائي الخليجي

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3,520 مشاهدة

تنشر الخليج 365، صوراً للاستعدادات أمام إحدى بوابات ملعب جذع النخلة في البصرة والذي سحتضن غداً نهائي خليجي 25.

ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.

 

 

 

 

 

 

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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