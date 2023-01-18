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انت الان تتابع خبر بالصور.. استعدادات أمام "جذع النخلة" قبل النهائي الخليجي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444791-638096616490656404.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-18 | 19:01
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تنشر الخليج 365، صوراً للاستعدادات أمام إحدى بوابات ملعب جذع النخلة في البصرة والذي سحتضن غداً نهائي خليجي 25.
ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.