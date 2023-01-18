بالصور.. استعدادات أمام "جذع النخلة" قبل النهائي الخليجي

تنشر الخليج 365، صوراً للاستعدادات أمام إحدى بوابات ملعب جذع النخلة في البصرة والذي سحتضن غداً نهائي خليجي 25.

ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.