توتي يعلق على طلب مورينيو بضم ديبالا الى روما

وصرح توتي لشبكة (سبور ميدياست)، أثناء تواجده في العاصمة السعودية الرياض لحضور نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر، أن "ديبالا ظاهرة، يتفوق على الجميع. أظهر كفاءته وإنني سعيد لقدومه إلى روما، إنه يستحق الكثير".وأضاف "من العدل أن يكون للمدينة لاعب مثله، على هذا المستوى. يختلف عن الآخرين، ويظهر ذلك من خلال تسجيله للأهداف وتقديم عروض رائعة. يسعدنا وجوده معنا في روما ونحن نستمتع به".

كما أشاد توتي، أسطورة نادي روما على مر التاريخ، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للفريق.

وقال "الهدف الرئيسي هو دوري الأبطال، على الرغم من أننا نعلم أنه لن يكون سهلا، لكن البطولة طويلة".

وحول سوق الانتقالات الشتوية، قال توتي إن "مورينيو محق في ضرورة إبرام صفقات جديدة. أعتقد أن كل مدرب يريد تشكيلة تنافسية. نأمل أن يتمكن النادي من إرضائه".

