انت الان تتابع خبر "منتدى دافوس".. الكشف عن الجانب المخفي للمشاركين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصدر الصحيفة إن "بعض المشاركين يطلب بائعات هوى بالجملة لهم ولمرافقيهم وموظفيهم ويقيمون حفلات ماجنة في غرف الفنادق".

وأشارت إلى أنه من المستحيل الدخول إلى بعض الفنادق بسبب "الرقابة الصارمة على أمن وراحة المشاركون في المنتدى".



وافتتح الاجتماع الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF يوم الاثنين في دافوس بسويسرا، وستركز فقرات اليوم الثاني للمنتدى على أزمة أوكرانيا في ظل غياب روسيا والصين.

وكانت السفارة الروسية لدى سويسرا أكدت في وقت سابق هذا الشهر أن الوفد الروسي لن يشارك في فعاليات منتدى دافوس.

وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن نحو 116 مليارديرا سجلوا لحضور مؤتمر دافوس 2023، بزيادة 40% مقارنة بالعقد الماضي. ويشكل الأمريكيون أكبر مجموعة من المليارديرات إذ من المقرر أن يحضر 33 مليارديرا، فيما سيحضر من أوروبا 18 مليارديرا فقط.



وحسب الوكالة، فقد ساهم في سد الفراغ ارتفاع أعداد المليارديرات من دول الخليج، وهي منطقة "تتمتع بزهوة جديدة بفضل ارتفاع أسعار النفط وسمعة الخليج بأنه واحة استقرار في منطقة تتعدد فيها المشكلات".