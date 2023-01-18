شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار": استجابة الدولة للمزارعين ظاهرة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إنه من الطيب أن يخرج رئيس الوزراء ويكشف ما يجرى، وما لفت نظرى في قطاع الزراعة زيادة سعر توريد إردب القمح، إلى 1250 جنيها، وكل الأطياف المشاركة ستستفيد من هذه الزيادة، ونطالب الفلاحين ألا يكون الاهتمام فقط بزيادة الأسعار، ولكن إن كانت هناك مشاكل أخرى تساعد في رفع السعر أو زيادة الإنتاج لابد من إعلانه، كى نتحول في المستقبل القريب إلى الاكتفاء الذاتي، وأن تعمل المنظومة بشكل متكامل.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، ويأتى هذا القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز: هناك ظاهرة إيجابية جدا منالدولة في الاستجابة لمطالب المزارعين أيضا نرغب في المزي من التطور الصناعى والصناعة لا تطلب فقط التسهيل في مجالات الخامات ولكن التكنولوجيا ونناشد لان يكون هناك ربط بين الصناعات والبحث العلمى وقطاع الاعمال العام والتعليم العالى .

وتابع: هناك مؤشر جيد للاستجابة لهذه المطالبات، وهذا يعطى بارقة أمل وهذا دور الجميع في التكاتف مع القيادة السياسية لعبور هذه الازمة العالمية التي تؤثر علينا وما نحن فيه ما هو غلا نتيجة لإهمال 40 سنة من اهمال زراعة القمح .

وأكمل: ما تلاحظ للحزب أن هناك عراقيل من الهيكل الإدارى للدولة، ومن المهم أن أرى مستثمرين لا يشكون، وليست المشكلة في منح التراخيص من قبل الحكومة، ولابد من كسر البيروقراطية حتى وإن تدخل مجلس النواب لتبسيط الإجراءات وإصدار.