شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب يلتقى سفير إيطاليا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بمصر، حيث رحب الأمين العام لمجلس النواب بالسفير الإيطالى، مؤكداً على تاريخية العلاقات المصرية الإيطالية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المصري – الإيطالي على كافة الأصعدة بما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة على أهمية هذا اللقاء، والذي يأتي في إطار التحركات الإيجابية لدفع آفاق العلاقات المصرية – الإيطالية، مُتناولاً الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الإيطالية مؤخراً، ومُشيراً إلى مشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية مؤخراً في قمة المناخ COP27 ولقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يأتي في إطار رغبة البلدين في دفع العلاقات المصرية – الإيطالية على كافة المستويات، كما تناول السفير الإيطالي سبل دفع العلاقات البرلمانية الإيطالية – المصرية.