شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"زراعة النواب": قرار زيادة سعر توريد القمح يحقق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح من ألف جنيه إلى 1250 جنيها، خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيحية وتحقيق الامن الغذائى.

وأضاف البنا في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، إن ذلك القرار من شأنه تشجيع المزارعين وشركات الاستثمار الزراعى على التوسع في زراعة ذلك المحصول المهم، نظرا لأنه يحقق عائدا مناسبا لهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار وغيره من القرارات السابقة المتعلقة بأسعار توريد المحاصيل، تؤكد انتباه الدولة لأهمية ذلك القطاع الزراعى وأهمية تحقيق هامش ربح للمزارع البسيط، بما يضمن له حياة كريمة، بعدما كانت أغلب المحاصيل الزراعية لاتحقق عائد مناسب للفلاح بل كان بعضها يحمل الفلاح خسائر بسبب ارتفاع أسعار التكلفة وانخفاض العائد.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يتبقى أمامنا تعظيم دور مراكز البحوث والإسراع في خطوات الاستفادة من الهندسة الوراثية في بعض المحاصيل الاستراتيجية، بهدف زيادة حجم الإنتاج منها، ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بتوفير تلك المحاصيل مثل الذرة الصفراء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا علينا تفعيل نظام الزراعات التعاقدية بشكل أفضل في مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية، وتسهيل أي عقبات أمام تفعيله وتوعية المواطنين بشأنه. بهدف تأمين حاجة البلاد منها.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم، أن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.