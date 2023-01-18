شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يشيد بتوجيهات الرئيس بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، اليوم، الأربعاء، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، والتي وصفتها "بشرة خير للمزارعين وسعر مقبول للجميع".

وقالت "مديح"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن ذلك القرار من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح، نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، علي أن زيادة سعر توريد إردب القمح يرسل رسالة إلى المزارع بأن الدولة المصرية تقف جانبه وتدعمه، موضحة أن كل أردب قمح يزرعه المزارع يوفر استيراد هذا القمح من الخارج.

وأوضحت الدكتورة جيهان مديح، إلى أن زيادة قيمة توريد القمح للفلاح المصري تتواكب مع المصروفات التي يتكبدها، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا والموجة التضخمية التي تشهدها، مؤكدة أن التوسع في زراعة هذا المحصول الإستراتيجي توجه قومي تستمر الدولة فيه.