شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "زراعة الشيوخ": رفع سعر توريد القمح يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، يصب فى صالح الفلاح المصرى.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن الرئيس السيسي يضع تطوير قطاع الزراعة كواحد من أهم الملفات علي مائدة الدولة خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى، ودعم قطاع الزراعة في مصر.

ولفت أبو الفتوح إلى أن الرئيس السيسي تدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية علي الإطلاق وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصرى حتى نصل للاكتفاء الذاتى من معظم السلع الرئيسية.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.