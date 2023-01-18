شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": رفع سعر إردب القمح يدعم الفلاح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، وإعلان الحكومة زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، مؤكدة أن ذلك يدعم الفلاح المصرى.

وأشارت "الجمال" في تصريحات صحفية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقوم بجهود من أجل الاطمئنان على ملف الأمن الغذائى المصرى، وتوجيهه بتوريد القمح من المزارعين بسعر مجز يدعم أهالينا من الفلاحين المصريين.

وتابعت: "جهود الرئيس السيسي لدعم الفلاح المصري أتت ثمارها إذ أن سعر توريد قصب السكر والبنجر، الذي حددته الحكومة سابقًا للفلاحين، كان مجزيا، موضحة أن توريد القمح، خلال 2023، بالسعر العالمي؛ يدعم الفلاح، حيث إن هذه الخطوة ستشجع الفلاحين على عملية التوريد، وتساعدهم على الاهتمام بالقمح ورفع إنتاجيته.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الأربعاء، زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيهًا، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.