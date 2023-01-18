شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين: الرئيس السيسى انتصر للمزارع برفع سعر توريد إردب القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب لقائه بمزارعى القمح خلال زيارته لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية بزيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيه، يعد انتصار للمزارع المصري.

وأضاف الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين، أن هذا القرار، يعتبر محاوله نحو توريد القمح بالسعر العادل بما يتناسب مع المتغيرات العالمية في الأسعار، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر تشجيع للمزارع المصري نحو زراعة المحاصيل الأساسية للمواطن المصري وخاصه القمح الذي تأثر استيراده بقوة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس السيسي التقى عددا من المزارعين بمدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، خلال زيارته للمحافظة فى وقت سابق، بناء على توجيهاته، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.