أوكرانيا: تعيين قائد الشرطة خلفا لوزير الداخلية بعد مقتله

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، تعيين قائد الشرطة قائما بأعمال وزير الداخلية، وذلك بعد مقتل وزير الداخلية الأوكراني في حادثة وقوع طائرته في كييف.

وكانت قد أفادت مصادر من الشرطة الأوكرانية، اليوم الأربعاء بمقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول في حادث سقوط المروحية في بروفاري بمنطقة كييف.

يذكر أن مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تحطمت بالقرب من روضة أطفال في بروفاري بمنطقة كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وقد طلب رئيس منتدى دافوس المنعقد بسويسرا، بورج بريندي، التزام الصمت لمدة 15 ثانية اليوم الأربعاء تكريما لأرواح الـ 18 شخصا الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر الأوكرانية، بمن فيهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ومسؤولون آخرون، خلال جلسات المنتدى الدولي، وفق ماذكرت صحف أمريكية.