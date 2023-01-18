انت الان تتابع خبر لتهريب أدوية طبية.. القبض على 6 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القوات في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية السورية وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الاول اللواء التاسع عشر وبكمين محكم من القبض على ستة اشخاص من جنسية اجنبية خلال محاولتهم اجتياز الحدود العراقية السورية وبحوزتهم أدوية طبية عدد (5 كارتون)".واضافت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".