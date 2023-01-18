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لتهريب أدوية طبية.. القبض على 6 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القوات في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية السورية وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الاول اللواء التاسع عشر وبكمين محكم من القبض على ستة اشخاص من جنسية اجنبية خلال محاولتهم اجتياز الحدود العراقية السورية وبحوزتهم أدوية طبية عدد (5 كارتون)".

واضافت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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